Bilecik’te emniyet ve jandarma teşkilatlarına 20 yeni araç teslim töreni gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Emniyet ve jandarma teşkilatının kullanımına sunulan 20 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende konuşan Vali Aygöl, vatandaşların emniyeti için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize verilen desteğin süreceğini belirtti.

Yeni araçların hizmet kalitesini artıracağını vurgulayan Vali Aygöl, teslim edilen araçların il genelindeki güvenlik hizmetlerinde kullanılacağını, daha etkili hızlı modern donanımlı araçların, teşkilatlarımızın operasyonel gücünü daha da artıracağını ifade ederek ''Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan kahraman ekiplerimize hayırlı olsun'' diye konuştu.