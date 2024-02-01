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Bilecik’te Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri lokanta-kafe-restoran vb. işletmelerde fiyat etiketi ve fiyat tarifesi denetimlerine devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe göre “Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano vb. hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." hükmü gereği; Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından; tüm lokanta, restoran, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu işletmelere rutin olarak gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Denetimlerin yanı sıra işletmelere 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda da bulunuluyor.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2024 yılında tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2.172,00 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.