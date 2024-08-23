Güneş Spor Kulübü Kadın Ritim Grubu doğal güzellikler içinde hayata geçirdiği proje ile hem eğleniyor, hem de öğreniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Güneş Spor Kulübü, kadınlar için yeni proje geliştirdi.

Söz konusu projenin detaylarını Güneş Spor Kulübü kurs ve etkinlikler sorumlusu Yasemin Güneç aktardı.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü olarak kadınlarımızın hayatta daha aktif olmasını sağlamak için Güneş Spor Kulübü Kadın Kollarımız ile birlikte kültürel ve sosyal birçok faaliyetlerde bulunup bunların yanında dart, dikiş-nakış, makrome, cam, rölyef-seramik hamuru, filografi, deri, halk oyunları ve ritim kursları gibi kursları düzenleyerek kadınlarımızın becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve onların içlerinde bulunan becerilerini ortaya çıkmasını sağlamak istediklerini belirten Güneç, "kadınlarımızın bireysel olarak yapamadığı birçok faaliyeti de topluluk halinde yapabilmesini sağlamak için mücadeleler verdiklerini söyledi.

Halı sahada kadınların futbol maçı yapması, okey turnuvaları ve tavla turnuvaları düzenleyerek kadınlarımızın sosyal ve sportif hayattaki her faaliyeti yaşamış olmasını sağlamalarını istediklerini belirten Yasemin Güneç, "Kadınlarımızın her geçen gün daha çok söz sahibi olmasını arzu ettiğimiz bu dönemlerde gezilerimizle birçok kadımızın farklı yerleri görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ahmet Özen hocamızın eşliğindeki ritim grubumuzla birlikte de ilimizde bulunan göllerimizi,barajlarımızı,konaklarımızı,tarihi ve doğa harikası yerlerimizin tanıtabilmek için bir proje geliştirdik. Bunlardan ilki Dodurga Barajı'nda Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna ile ritim kursunu gerçekleştirdik. Daha sonra Küçük Elmalı Tabiat Parkı barajında Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile ritim kursu, Bilecik Pelitözü Gölpark'ta kursunu tamamladık. Bu kurslarımız tüm ilçelerimizde devam edecek ve en son finali de inşallah Bozüyük'ümüzde yapacağız" diye konuştu.