Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hatalı sollama yapan ayçiçeği yüklü kamyonet aynı istikamete giden 2 otomobile çarptı.BİLECİK (İGFA) - Ahmetler köyü kavşağı Karaçalı mevkiinde yaşanan kazada Pazaryeri ilçesinden Bilecik İstikametine seyir halinde bulunan ve hatalı sollamaya yapan, Z.B. idaresindeki ayçiçeği yüklü kamyonet aynı istikamete seyir halinde Y.M. idaresindeki otomobile ve H.D. İdaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayçiçeği yüklü kamyonet yolun sol tarafına devrilirken, kamyonet sürücüsü Z.B. Yaşanan kazada hafif yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza bölgesine çok sayıda Polis ve Jandarma Ekipleri sevk edilirken, yola saçılan ayçiçekleri ise Belediye iş makineleri ve Temizlik Ekiplerince temizlendi.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, Pazaryeri Bilecik Yolu yapılan temizlemenin ardından trafiğe açıldı.