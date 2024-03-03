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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre kaza Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Ahmetler Köyü yolunda yaşandı. İsa M. idaresindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, İsmail Erdağlı’ya ait küçükbaş sürüsüne çarptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarparken kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu, sürünün çobanı yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 6 koyun telef oldu.

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