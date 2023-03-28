Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bilecik’te yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlar AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında sorunlarını ve taleplerini İl Başkanı Serkan Yıldırım’a iletti.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Devletimiz bir yandan var gücüyle yaşadığımız deprem felaketinin yaraları sarmaya devam ederken, Bilecik Ak Parti İl Başkanlığı olarak bizlerde depremzede ailelerimizle bir araya gelerek sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bugün iftar soframızı il binamızda ağırladığımız depremzedelerimizle paylaştık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadesinde bulundu.