Bilecik'te emniyet ve Jandarma ekiplerince düzenlenen ortak uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şahıstan 2'si tutuklanarak Bilecik M Tipi cezaevine gönderildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te İl Merkezi, Osmaneli, Söğüt ve Vezirhan’da Osmaneli ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen ortak operasyonda yapılan aramalarda; 30,67 gram “Metamfetamin” maddesi, 2,27 gram “Sentetik Kannabinoid(Bonzai)” maddesi 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan “Hassas Terazi”, 1 adet uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan “Alüminyum Folyo Rulo” ele geçirildi.

Olaylarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” kullanmak İçin uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmada 6 Şüpheli şahıs daha yakalandı.