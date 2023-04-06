Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda artan kablo hırsızlığı nedeniyle çalışmalarını sıklaştıran Jandarma dedektifleri JASAT ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tespit ettikleri 3 kişiyi gözaltına aldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası uyuşturucu kullandıktan sonra Türk Telekom A.Ş. ye ait kabloları keserek çaldıkları tespit edilen İ.C. E.A. ve M.B. isimli şahıslar Jandarma devriyesinden kaçtı.

Jandarma’nın ısrarlı takibi sonrası şüphelilerden ikisi gece saatlerinde Bilecik Merkezde bir petrol istasyonunda kaçtıkları araç ile birlikte, (1) şahıs ise saklanmış olduğu evinde yakalandı.

Ekiplerce şahsın birinin üzerinde (1) gr. metamfetamin maddesi ve payp diye tabir edilen uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edildi. İ.C. ve M.B. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, E.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.