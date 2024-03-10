Bilecik'te Güneşspor Kulübü Kadın Kolları'nın düzenlediği programda türkü şöleni yaşandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları'ndan Bilecik'in Bozüyük yöresine ait halk oyunları gösterisi damga vurdu.

Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu'nun konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra Kadın Kolları üyeleri birlikte pasta kesti.

Kadın Kolları Başkan Vekili Rukiye Turhan ,ilçenin türküleri olan 'Kralın Kızı' ve 'Şeker Oğlan' ile Ali Osman Öztürk hocanın önderliğinde kadınların kurslara katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca kadınlar halk oyunları kıyafetlerini, kulüp çatısı altında devam eden dikiş kursunda Öznur Ürütürk Hocamız ve kursiyerlerle birlikte dikti. Gecede ayrıca türkü seslendiren Yasemin Dikmen'e, perküsyon çalan Saniye Doğan olmak üzere tüm kadınlara teşekkür edilirken, Kulüp Başkanı Ümit Kök, "Kadınlar güçlüdür yeterki kendilerine güvensinler" mesajı verdi.