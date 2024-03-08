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Toplamda 150 personelin katıldığı tatbikat başarılı bir şekildegerçekleştirildi.

Tatbikata UMKE, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB AKUB), İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, STK’lar AFAD Gönüllüleri katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata katıldı. BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AFAD koordinesinde gerçekleştirilen Bilecik'te gerçekleştirilen en kapsamlı tatbikata katıldı.

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