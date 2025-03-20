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Köy Muhtarı Mustafa Ertekin ve köylü vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Kahraman’a İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş’da eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda Kaymakam Kahraman, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Köylülerle dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yapan Kahraman, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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Bilecik'te Pazaryeri Kaymakam Kahraman Ahmetler köyünde vatandaşlar ile bir araya geldi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

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