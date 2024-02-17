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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl “Emniyet teşkilatımıza ve yargı mensuplarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 ay süren adli soruşturmanın ardından 1 iş yerinin ele geçirilmesi, çeşitli şekillerde birden çok yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs ve teşebbüsün azmettirilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen suç şebekesine yönelik başlatılan operasyonda, gözaltına alınan 15 şahıstan 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sözde örgüt lideri dahil 8 şahıs tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Korkutlar adlı suç şebekesi çökertildi. BİELCİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri illegal yollardan haksız ekonomik çıkar sağlama çabasında bulunan, organizasyonların deşifresine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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