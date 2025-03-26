Bilecik Vali Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, il protokolü ile birlikte Koruyucu Aileler ve Kıymetli Evlatları için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, çocuklar ve aileleriyle sıcak sohbetler edildi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşandı. Programa ayrıca; YSK Seçim Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık,Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri,Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selma Şık katılım sağladı.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklara sevgi dolu bir yuva sunduğunu ve onların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını vurguladı. “Sevgiyle büyüyen her çocuk, geleceğimizin en güçlü teminatıdır.” diyen Aygöl, bu anlamlı sorumluluğu üstlenen tüm ailelere teşekkür etti.

İftar programı, dualar ve güzel dileklerle sona ererken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.