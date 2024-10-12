Bilecik’te trafik ekiplerince düzenlenen uygulamada 165 araç ve sürücüsü denetlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetimlerde kural tanımaz sürücülere ceza yağdı.
Ekiplerce yapılan denetimlerde 16 sürücüye trafik levhalarına uymamak, 14 sürücüye hatalı park, 14 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 7 sürücüye kask kullanmamak, 5 sürücüye gece sis ışıklarını sisli havalar dışında yakmak, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamak, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1 sürücüye izin verilen süre içerisinde muayene yaptırmamak, 1 sürücüye motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek maddeleri gereği toplamda 63 araç ve sürücüne 49.179,00 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 araç geçici süreyle otoparka çektirilerek, trafikten men edildi.