Bilecik bu hafta sonu motor sporlarının kalbinin attığı şehir oldu. Türkiye Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. VPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği öncülüğünde yapılan 26 Km’lik Türkiye’nin en zorlu ve en uzun parkurlarından biri olarak kabul edilen Endurobil 365 EkstremPark, sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Organizasyonun ilk gününde, motor sporları dünyasının yıldız ismi Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı muhteşem şovlarla izleyenleri büyüledi. Polat’ın dumanlar içindeki stunt hareketleri ve motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği akrobatik gösteriler, meydanı dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı.

Gösterilerin ardından Vali Şefik Aygöl’ün de en önde olduğu yüzlerce motosiklet sürücüsü konvoyu , Bilecik sokaklarından Motokros alanına doğru hareket etti. Kentin dört bir yanından gelen izleyiciler, konvoyu ilgiyle takip etti. Gün boyunca süren sıralama turlarında, ATV ve motosiklet sürücüleri zorlu parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek için ter döktü. Tribünler tamamen dolarken, yarış alanı adeta festival alanına dönüştü. Renkli görüntüler, hem katılımcılara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Şampiyonanın ikinci günü ise tam anlamıyla bir mücadele sahnesine dönüştü. Sabah 10.30’da başlayan final yarışları, akşam 16.00’ya kadar büyük bir heyecanla sürdü.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen, farklı yaş gruplarındaki 200’ü aşkın kadın ve erkek sporcu, dereceye girebilmek ve şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu virajlar, dik rampalar, su geçişleri ve çamurlu etaplar, parkurun ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şampiyona boyunca güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulurken, izleyiciler için çeşitli sosyal alanlar, yiyecek içecek stantları ve etkinlik noktaları da oluşturuldu.

Vali Şefik Aygöl iki gün boyunca sporcularımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek nefes kesen mücadeleleri yerinde izledi.