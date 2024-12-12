Bilecik Valiliği Koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Bilecik genelindeki okullarda skolyoz (omurga eğriliği) erken teşhisi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışmaları hayata geçiriliyor.BİLECİK (İGFA) - İl Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince okullarda yapılacak taramalar sayesinde çocukların fiziksel gelişimleri yakından takip edilerek hem sağlıkları hem de eğitim hayatları olumlu yönde desteklenecek.

Yapılan protokol kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Bilecik il genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerde Skolyoz riskinin erken teşhisi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliğini düzenlendi.