Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesince düzenlenen kermeste kadınlar depremzedeler için oklavalarıyla hamur açtı gözleme yapıp gelirini depremzedelere bağışladı.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamu kurum çalışanlarının stant açtığı kermeste birçok ürün sergilendi satıştan elde edilen gelirlerde ilçe Kaymakamlığı aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak için AFAD hesaplarına yatırıldı.

Geçtiğimiz günlerde de evlerinde poğaça börek yapıp deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyacı için deprem bölgelerine yaptıkları ürünleri yollayan İlçe kadınları düzenlenen kermeste birlik beraberlik örneği sergilemeye devam etti. Kadınlar kermeste oklavalarla hamur açtı, gözleme yapıp sattılar.

Pazaryeri Başkanı Zekiye Tekin de gözleme yapan kadınlara eşlik edip oklavayla hamur açtı.

Kermesten elde edilen gelirlerin depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD’a hesaplarına yatırılacağını söyleyen Başkan Tekin, “Böyle bir günde birlik beraberlik sağlayan Pazaryeri halkımıza ve kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgemize gönderilmek üzere AFAD hesaplarına yatırılması için kaymakamlığımıza teslim edeceğiz” dedi.