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Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirirken toplantıda meclis üyeleri 6 gündem maddesini karara bağladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Meclisi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığındaki toplantıda Denetim Komisyonu seçimi, 2024 Yılı Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi, Mevsimlik İşçi çalıştırılması, Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi, Kamulaştırma işlemi için Beşikli Mahallesi 176 ada 1 parsel, 179 ada 6 parsel, 181 ada 31 parsel, Yeni Mahalle 281 ada 2 parsellerde güncel bedellerinin belirlenmesi, Çarşı mahallesi 363 ada 3 nolu parselin satış iş ve işlemleri içi güncel bedelinin belirlenmesi ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından istenilen Pazaryeri Belediyesi İlave İmar Planı için Kamu Yararı Kararının görüşülmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Denetim komisyonuna AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal, MHP li Meclis Üyeleri Mehmet Duvan ve Gökhan Değirmen görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

MHP Pazaryeri ilçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu’nun da yakından takip ettiği Ocak ayı Meclis toplantısı sonrası meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Tekin alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olsun temennisinde bulundu.