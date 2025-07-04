Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kaza, Bilecik, Bozüyük karayolunun Baharözü mevkii yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.T. (53) idaresindeki 54 ALD 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü K.T. ile beraberindeki A.T. (27) ve E.T. (16), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.