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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün Başkanlığında “Seçim Tedbirleri Toplantısı” yapıldı.BİLECİK (İGFA) - Vali Aygöl, seçim sürecinin suhuletle geçmesi için İl Mülki İdare Amirleri ve ilgili Kurum Müdürlerinin hazırlıklarını yapmaları talimatını verdi.

Toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü İlimizde 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek seçimler için kamu binaları, siyasi parti binaları, enerji dağıtım istasyonları, parklar vb. bölgelerin risk analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca terör örgütlerinin ve yasa dışı örgütlerin seçime dönük gerçekleşebilecek faaliyetlerinin istihbaratı noktasında çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Seçim günü aksaklıkların yaşanmaması ve seçim güvenliğinin üst seviyeye çıkması için de çalışmaların yürütüldüğü ifade edilirken, sandık kurulacak alanların ışıklandırma ve bina güvenlik kameralarının çalışırlığının denetlendiği açıklandı.

Toplantıda ayrıca, engelli seçmenlere oy kullanmaları konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi.