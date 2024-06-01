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Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, kurtarıcı ile otoparka çekildi.

Bilecik’te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bilecik Life / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bursa caddesinde Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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