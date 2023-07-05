Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücülerin eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşamaması için Karayolları 14 Bölge ekipleri Pazaryeri ilçesi ile Bursa’nın İnegöl arasında kalan AHI dağı kısmında eriyen bölgelerde kumlama işlemi gerçekleştirdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklıklarının artması sonucu bazı yollarda asfalt erimeleri yaşandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda bazı bölgelerde hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşması nedeniyle asfaltlar eriyerek zifte dönüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.