Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarihi Kara Mustafa Paşa Camii iki yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi doku korunarak yenilendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kara Mustafa Paşa Camii, 2 yıl süren titiz restorasyon çalışmasının ardından Regaip Kandili’nde kapılarını ibadete açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan restorasyon projesi kapsamında cami, Osmanlı mimari özelliklerine sadık kalınarak yenilendi.

Çalışmalar, caminin taş işçiliği, ahşap detayları ve süslemelerindeki tarihi dokunun korunmasını hedefledi. Aynı zamanda modern tekniklerle yapı güçlendirmesi yapılarak, caminin gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Yeniden açılış tarihi olarak özel bir gün seçilen Regaip Kandili’nde cami, ilk ibadetine ev sahipliği yaptı.

Açılışa, ilçe halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Manevi atmosferde gerçekleşen ilk namaz, cemaatin yoğun katılımıyla kılındı.

Restorasyon çalışması tamamlanan Kara Mustafa Paşa Camii'nin ibate açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, caminin hem tarihi hem de manevi bir değer taşıdığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2022 yılında başlanan restorasyon çalışmalarının 2024 Aralık ayı sonu tamamlandığını hatırlatan Müdür Dr. Yıldız, "Nihayet bugün Regaip kandilinde tekrar ibadete açmanın noktasına getirdik. Mukavemetini yitirmiş ahşapları kaldırdık, sağlam olanları da paslanmaz çelik elemanlarla takviye ettik. Duvarlara enjeksiyon yaparak statiğini güçlendirdik. Alaturka kiremit örtüsüyle yeniledik. Minber ve vaiz kürsüsü ile mihrap, dokusuna uygun yenilendi. Minarenin şerefe döşemesindeki saçaklar da güçlendirildi. Karamustafa Paşa 4. Mehmet döneminde sadrazamlık yapmış, 17. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş bu cami. Bizde bu camiyi gelecek nesillere güvenle devredilmesi için elimizden gelen en iyi şekilde özgün mimarisini koruyarak gelecek nesillere devredilmesini sağladık ” diye konuştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, “Bu akşam 2 yıldır beklediğimiz restorasyonu devam eden bu günde Regaip kandilinde ibadete açılan Karamustafa paşa camimizdeyiz mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür Bakanlığımıza ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze bu güzel eserin restorasyonunu gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde Pazaryeri Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte, Pazaryeri halkı ile birlikte restorasyon aşamasında çok emeklerimiz var. Emeklerinden dolayı burada herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Minareleri ezansız camilerimiz cematsiz kalmasın” dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, basın mensuplarına, “2025 yılının gerek ülkemize gerek dünyamıza barış, huzur getirmesini diliyorum. Yaklaşık 1,5 senedir devam eden restorasyonla bugün bu güzel tarihi camimize ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabiki burası ecdat toprakları. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik olunca şehrimizin her köşesinde ecdadımızın güzel hizmetleri var. Kara Mustafa Paşa Camii bu eserlerden biri. 1578 yılında yapılmış olan cami, yaklaşık 2 yıl önce sözleşmesi yapıldı ve bugün özel bir gecede hayırlı bir gecede hizmete açmayı rabbim nasip eyledi. Rabbim bu hizmeti sunan büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımıza, Genel Müdürümüze, yanımızda çok kıymetli vekilimiz var. Çok büyük destekleri var kendisine, bölge müdürlüğümüz ve heyetine, bunu yapan ustasından müteahhitine şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.