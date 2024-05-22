Bilecik Valiliği, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde Kurumsal Araç Havuz Yönetimi uygulamasına geçiş yapıldığını duyurdu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik,17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, yer alan tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. konuyla ilgili bir duyuru yayımlayan Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi’nde; kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruf ilkeleri içerisinde kullanılması, buna uygun düzenlemelerin yapılması amacıyla kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan hizmet araçları için "Kurumsal Araç Havuz Yönetimi" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Açıklamada zaruri kullanım haricindeki araçların Kurumsal Araç Havuz sistemine dahil edilerek İl Özel İdaresi kontrolü altında araç ihtiyacı duyan müdürlüklerin araç talebinde bulunacağı ve ihtiyaç doğrultusunda araç temininin sağlanacağı ifade edildi. Uygulamayla birlikte ihtiyaç hali sona erdiğinde araçlar tekrar Kurumsal Araç Havuz sisteminde beklemeye alınacak ve böylece arazi kontrolleri, yapım kontrolleri vb. amaçlarla kullanılan araçların ihtiyaç takibi sağlanarak lüzumsuz kullanım ihtimali ortadan kaldırılarak kamu kaynağının verimli kullanımı sağlanacak.