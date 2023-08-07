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Kazanın yaşandığı bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, Jandarma yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Pazaryeri ilçesinden Bozüyük istikametine seyir halindeki İ. Ö. idaresinde 16 AZB 258 plakalı otomobilin geri manevra yaptığı esnada aynı istikamette seyir halindeki S. K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet otomobile yandan çarptı.

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