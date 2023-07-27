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Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken yaralılar Bilecik ve Bozüyük ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazalarda minibüste bulunan 9 kişi ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy yakınlarında meydana gelen kazada 11 DH 099 Bozüyük Tur servisinin Bilecik İstikametine seyir ettiği esnada 42 BDF 40 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

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