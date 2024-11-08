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Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücüye, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından E.Ö.'yü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ormanlık alanda kontrolü kaybeden traktör sürücüsü yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki 11 AB 064 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.

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