Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit İsmail Arı’nın ailesini ziyaret ederek bayramını kutlarken, Sevgi Evleri’nden gelen çocukları da Vali Konağı'nda ağırlayarak, onlara harçlıklarını verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı şehitlik ziyareti ile başladığı programı halk bayramlaşması ile sürdürdü.

Vali Aygöl, şehit ailesinin yanı sıra 7/24 çalışan kamu kurumlarında görev yapan mesai arkadaşları ile vatandaşların bayramını kutladı.

Huzurevinde kalan yaşlıları da unutmayan Vali Aygöl, huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak, onlarla vakit geçirdi. Daha sonra eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Aygöl, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, onların bayramını tebrik etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, bu anlamlı ziyaret ve kutlamaların toplumun farklı kesimlerinden büyük bir memnuniyetle karşılandığını ve bayram coşkusu hep birlikte yaşandığını kaydetti.