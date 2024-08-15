Bilecik, ilk kez düzenlenecek Yamaç Paraşütü Festivaline Hazır.BİLECİK (İGFA) - Bilecik, Gölpazarı'nda, bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Meryem Dağı'nda 17-18 Ağustos tarihlerinde büyük bir yamaç paraşütü festivaline ev sahipliği yapacak. Etkinliğin en heyecan verici bölümü, 18 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak uçuşlarla yaşanacak. Pilotlar, gökyüzünü renklendirme, uçuş becerilerini sergileme ve tabi ki Vatandaşlarımıza ücretsiz uçuş keyfi sunma fırsatı bulacaklar.

Bilecik Valiliği himayelerinde düzenlenecek etkinlik, Türkiye’nin en güzel uçuş noktalarından biri olan Meryem Dağını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Katılım için P3 lisansına sahip olmak ve gerekli belgeleri tamamlamak yeterli olacak. Etkinliğe katılım ücretsizdir.

Cumhuriyetimizin 100.yılı olması ve Plakamızın 11 olması dolayısıyla Festivalde 111 sporcu yer alacak ve güvenli bir ortamda uçuş keyfi yaşayacaklar. Etkinlikte Yelken Kanat, Single Kanat ve Tandem (ikili atlayış) uçuşları yapılacak. Meryem Dağı'nın doğal güzellikleri ve uygun koşulları, Bilecik’in havacılık dünyasında adını duyurmasını sağlayacak.

Türk Hava Kurumu’nun verdiği raporda, Meryem Dağı’nın ulusal ve uluslararası yarışmalar için uygun bir yer olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu bölge, eğitim, turistik ve festival uçuşları için ideal özelliklere sahip olup, yamaç paraşütü yarışmaları için önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir.

Bilecik,Hem adrenalin tutkunları için uygun hem de eğitim ve geliştirme uçuşları için ideal bir yer olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bölgenin meteorolojik koşulları, toplu uçuşlar ve festivaller için de uygun bir ortam sunuyor. Bilecik, bu büyük etkinlik ile hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyime imza atacak.