Bilecik’in Kaşıkçı Köyü’nde yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için devlet, geçici barınma merkezleri kurarak destek sağlıyor. Vali Faik Oktay Sözer, mağdurları ziyaret ederek devletin yanlarında olduğunu vurguladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Kaşıkçı Köyü’nde yaşanan yangın felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların yaraları, devletin hızlı müdahalesiyle sarılıyor.

Yangında evlerini kaybeden 75 yaşındaki Şerafettin Çetinkaya ve 71 yaşındaki eşi Seydi Çetinkaya, devlet tarafından kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çetinkaya çiftini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Sözer, “Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarla, yangından etkilenen vatandaşların barınma, gıda, sağlık ve psikolojik destek ihtiyaçları karşılanırken, yetkililer, felaketin ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu ve hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını vurguladı.