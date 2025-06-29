Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı; ekipler soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Gölpazarı’ndaki yangın büyük ölçüde söndürülürken, ekipler bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Osmaneli’de çıkan yangın da kontrol altına alındı ve sahadaki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

???? Gölpazarı ilçemizde orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.???? Öte yandan, Osmaneli ilçemizde meydana gelen yangın da kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerin… pic.twitter.com/OoKWRBvTVf— BİLECİK VALİLİĞİ (@bilecikvaliligi) June 29, 2025

Valilikten yapılan açıklamada, yangınlara müdahale eden tüm ekiplere teşekkür edilerek, “Sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.