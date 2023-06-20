Bilecik’te 2024 yerel seçimleri için ilk belediye başkanlığı aday adaylığı Bozüyük’ten açıklandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Bozüyük ilçesinden ilk belediye başkan aday adayı Faruk Şahin oldu

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Faruk Şahin Bozüyük ilçesinde AK Partiden Belediye Başkanlığı Aday adayı sinyalini verdi.

Bozüyük Belediye Başkanlığı için aday adaylığı ile alakalı açıklamada bulunan Faruk Şahin, Bozüyük ilçesine hizmet için göreve talip olduğunu belirterek, "Bozüyük ilçesinin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz ilçenin eksikliklerini çok iyi analiz ettik ve AK Parti’den Bozüyük Belediye Başkan Aday adaylığımızı açıkladık. Partimiz bize görev verirse kesinlikle görevden kaçmayacağız. Partimiz Bozüyük ilçemizden kimi aday gösterirse hep birlikte yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.