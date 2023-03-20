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Köy yolunun yükleme sahası gibi kullanıldığını belirten köylü vatandaşlar, bölgede sayısız tırdan ve forkliftlerden çoğu zaman geçemediklerini dile getirip yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

Fıranlar köyünün ilçeye bağlayan tek yolu olduğunu ifade eden köylüler fabrikanın köy yolu üzerinde forklift lerle kamyon ve TIR’lara malzeme yüklediği zamanlarda dakikalarca yolun açılmasını bekliyorlar.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir seramik fabrikası tarafından köy yolu ağır tonajlı kamyonların yükleme noktası olurken vatandaşlar köylerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Fıranlar köyü sakinleri köy yollarının girişinde bulunan seramik fabrikasından malzeme yükleyen ağır tonajlı kamyonların köy yollarını işgal etmesinden dertli.

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