Bunlar da ilginizi çekebilir

İlçeye bağlı Sarıdayı köyü Kütüklü mevkiinde çıkan orman yangınına Pazaryeri, Bozüyük Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik’te çıkan orman yangını vatandaşların ve ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını köylü vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.