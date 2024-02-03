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Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik Şubesi Hatay'ın Kırıkkhan ilçesine kırtasiye desteğinde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Bilecik Şubesi yaptığı çalışmayla Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 Uygulama Anasınıfını donatacak kırtasiye malzemesi ve ekipmanları gönderdi.

Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan toplamda 125 öğrenci kapasiteli, 5 Uygulama Anasınıfını donatacak kırtasiye malzemesi ve ekipmanları temin eden ANDA Arama Kurtarma Derneğine teş ekkürlerini ileten Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kendilerine hayırlı yolculuklar diledi.