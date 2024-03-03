Bilecik Valiliği, 112 Acil Çağrı'da asılsız çağrı oranının yüzde 53,11 olduğunu belirterek, "Acil durumda değilsen arama" mesajı verdi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığındaki toplantıda bir saniyenin bile önemine dikkati çekildi.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Sisteminin daha iyi hizmet verebilmesi, eğitim kurumlarının STK'lar ve 112 Acil Çağrı merkezleri gibi kurumları ziyaret ederek farkındalık oluşturulması ele alındı. Bilecik'te asılsız çağrı oranının yüzde 53,11 olarak belirlendiği kaydedilirken,"Acil durumda değilsen arama mesajı" verildi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'na ilişkin paylaşım, Valiliğin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.