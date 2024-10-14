Bilfenli öğrenciler, Stanford Üniversitesi iş birliği ile geleceğin sağlık teknolojileri için projeler üretecek.BURSA (İGFA) - Bilfen Liseleri ile Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi (Health Care) arasında başlayan iş birliği çerçevesinde Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde görev alan (Health Care) bir grup yönetici, Türkiye’ye gelerek Bilfen Liselerinin farklı illerinde yer alan kampüslerinde eğitim gören yaklaşık 3000 öğrenci ile bir araya geldi.

Bu buluşmalarda; sağlık alanında inovatif projeler geliştirmenin yolları tartışıldı ve öğrencilere bu konuda ilham verici fikirler sunuldu.

Öğrenciler, bu iş birliği kapsamında projelerini geliştirerek Stanford’da sunum yapma ve uluslararası platformlarda fikirlerini paylaşma fırsatını yakalayacaklar. En başarılı projeyi geliştiren öğrenciler ise Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde (Health Care ) yaz stajı yapma imkânı kazanacak.