Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmetlerinden olan Bilgehanelerde, hafızlık hazırlık öğrencilerine yönelik çalışmalarda yeni bir başlık açıldı. Öğrencilerin hafızlık eğitim sürecinde eksiklerini tamamlamak amacıyla Ezber Destek Programı hayata geçirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin markası haline gelen hizmetlerinden Bilgehanelerde, öğrencilerin çok yönlü gelişmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın “şehrin markası” olarak ifade ettiği Bilgehanelerde Hafızlık Hazırlık Programı’ndan hizmet alan 258 öğrencinin başarısı için yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

EZBER DESTEK PROGRAMI HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim alan öğrencilerin velilerinin, çocuklarının hafızlık eğitim sürecinde eksik kaldıkları ezber ve süreç noktasında Bilgehane desteğinin devan etmesini talep etmesi üzerine başlatılan program mevcutta; Sultan Alparslan, Yavuz Sultan Selim, Nizamülmülk ve Cemil Meriç Bilgehanesi olmak üzere 4 noktada uygulanıyor.

Hafızlık eğitimi alan tüm öğrencilerin başvurabildiği programın talep görmesi halinde diğer Bilgehanelere de uygulanması planlanıyor.

Bilgehanelerde 2017 yılında başlayan Hafızlık Hazırlık Programı, 2024 yılına kadar 481 öğrenciye hizmet verirken, 426 öğrencinin Hafız İmam Hatip Ortaokullarına yerleşmesine katkı sağlandı.