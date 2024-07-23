Çayırova Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalı minikler yaz aylarını aldıkları eğitimle verimli bir şekilde geçiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olan Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocukların ve gençlerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçedeki her mahallenin hizmetinde olan bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri sürüyor. Tamamlanan kayıt sürecinin ardından 1 Temmuz’da derslerine başlayan Çayırovalı çocuklar ve gençler, bulundukları mahallede yer alan bilgievlerindeki yaz okulu kurslarıyla kendilerini geliştiriyor. Zeka oyunları, okuma-yazma kursları, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, müzik ve Kur’an-ı Kerim dersleriyle birlikte yaz aylarını dolu dolu geçiren Çayırovalı minikler ve gençler, önümüzdeki eğitim öğretim dönemine daha güzel bir şekilde hazırlanmış oluyor. Bilgievi Yaz Okulları’ndaki eğitim 2 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: igf