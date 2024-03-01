Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, sektör buluşmaları kapsamında Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Başkan Bilgin, seçim çalışmaları kapsamında sektör buluşmalarına devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası İstişare Toplantısı’na Bilgin yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ile çok sayıda Şoför esnafı katıldı.

Toplantıda Konuşan Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman, “Pandemi döneminde en çok etkilenenlerin esnaflar olduğunu gördük. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de başkanımız yanımızda oldu, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise “Gerek milletvekilliği döneminde, gerekse Belediye Başkanlığı döneminde Hilmi Bilgin Başkanımızla yaklaşık 15 yıldır birlikte mesai yapıyoruz. Bu süreçte esnaf ve sanatkârımızın bütün problemlerini çözebilmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Pandemi sürecinde esnafımıza yaptığı yardımlarla onların yanında olduğunu göstererek Türkiye'de örnek Belediye Başkanlarından bir tanesi oldu. Esnaf çocuğu, kursağından esnaf lokması geçmiş, esnafın sıkıntısını bilen bir Başkan, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hilmi Başkanın gönül belediyeciliği yaptığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi “Belediyeler altyapı yapar, kaldırım yapar. Hilmi Başkanımızın bir de şu yönü var, gönül belediyeciliği... Bunu da AK Partili belediyeler arasında en iyi uygulayan başkan, bizim başkanımızdır” ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin her bir köşesinde, Sivas'ın her sokağında AK Partimizin hizmetleri var” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Son 5 yıl boyunca sizlerin bize vermiş olduğu yetki ile milletimize, şehrimize, bizi biz yapan kara sevdamız Sivas’ımıza hizmet ediyoruz. Bizim sevdamız da kavgamız da Sivas için. Yaşadık geçti derken kolay söylüyoruz pandemi sürecini… Servisçi esnaflarımızı, halk otobüsçülerimiz başta olmak üzere hepimiz etkilendik, herkesin düzenini altüst etti. Ama biz milletimizden kaçmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık, mazeret üretmedik. Açık yüreklilikle söylüyorum Pandemi sürecinde esnafımıza ilk destek veren belediye biziz” dedi.

Başkan Bilgin, “Şehri güçlü kılmak adına, hemşehrilerimizi güçlü kılmak adına çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız... Biz bunun için buradayız, bizim siyasetimizde temsil ettiğimiz makamları makam olarak görmüyor, millete hizmet etmenin aracı olarak görüyoruz. Günün sonunda milletten hayır dua alabiliyorsak, millete ve şehre zararlı olacak işleri engelledi dedirtebiliyorsak, artılarımız eksilerimizden fazla oluyorsa, o zaman kendimizi güçlü ve başarılı görüyoruz. Her şeyi mükemmel yaptık iddiasında değiliz. Çok zor şartlara rağmen güzel işler yaptık. Ama bu şehrin daha çok güzelliklere ihtiyacı var. Güzellikleri devam ettirmek adına Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle, eser ve hizmet siyasetine hız kesmeden devam edeceğiz. Hatamız olmuştur ama millete hizmet etme sevdamızdan, milleti kalkındırma, şehri büyütme noktasındaki sevdamızdan asla eksilme olmamıştır. Siyasetçi artı ile eksi ile bir bütündür. Sizler gibi insanlarız. Sizin gibi ana-babaların çocuklarıyız. Bu şehirde büyümüş, bu şehrin yetiştirdiği ve bu şehre borcunu ödemenin mücadelesini veren insanlarız. Bu noktada eksik kaldığınız yerleri de biliyoruz ve gidermek için çalışıyoruz. Sivas'ı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yapmak üzere bir kez daha yola revan olduk. Bizleri tanıyorsunuz, biliyorsunuz. 22 yıllık AK Parti iktidarını da biliyorsunuz, Belediye Başkanlığımızı da biliyorsunuz, milletvekilliğimizi de biliyorsunuz. Yani nasıl yol yürüdüğümüzü, neyi nasıl yapacağımızı bilen bir kadro olarak karşınızdayız. Bir kez daha kendimizi milletin şaşmaz terazisine emanet ediyoruz” diye konuştu.