“Bilim Kadınları İçin” Programı’ 22. yılında da bilimde cinsiyet eşitliğinin altını çizerek, kadınların bilim dünyasındaki varlığını desteklemeyi sürdürüyorİSTANBUL (İGFA) - L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını görünür kılarak daha fazla tanınmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Bilim Kadınları İçin” programının 2024 başvuruları 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vadeden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli 40 yaş altı 4 bilim kadının her birine, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 200 bin TL değerinde proje desteği sağlanacak.

Başvurular, 15 Mayıs 2024 tarihine kadar www.forwomeninscience.com adresinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Gerçekleştirilen başvurular, bağımsız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bilim Jürisi tarafından değerlendirilecek.

Bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli bilim kadınlarının başvurularının arasından ödüle layık görülen projeler ise ulusal arenada gerçekleştirilecek bir ödül töreni ile tüm Türkiye’ye duyurulacak.