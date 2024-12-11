Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen Bilim Konya’nın, uzun dönem eğitim programı yoğun bir katılımla başladı. Üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlayan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 50 öğrenci, bu özel eğitim programında yerini aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Konya, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Yarınların bilim liderlerini ve teknolojiye yön verecek bireylerini yetiştirme kararlılığıyla İbn-i Sina Bilgehanesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya’nın, uzun dönem programı bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin katılımıyla başladı.

Üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlayan 36 ortaokul ve 14 lise öğrencisinden oluşan 50 parlak beyin; kodlama, yazılım, mekanik, elektrik ve elektronik gibi derslerle teorik bilgilerini güçlendiriyor. Proje tabanlı öğrenme yöntemiyle gerçek hayata yönelik becerilerini geliştirme fırsatı bulan gençler, eğitim süreci boyunca, kendi projelerini geliştirerek Teknofest gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme şansı elde edecek.

Proje tabanlı model sayesinde katılımcılar, mühendislik temellerini öğrenerek yarı profesyonel seviyeye ulaşacak ve geliştirdikleri yenilikçi fikirlerle Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında küresel ölçekte fark yaratmasına katkı sağlayacak.

Bilim Konya, Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olma yolunda önemli adımlar atmasını hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi’ni desteklemek amacıyla gençleri donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.