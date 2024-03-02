Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi, Çekmeköy Belediyesi ile TUBİTAK iş birliğinde hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açılışını yaptığı bilim merkezinde; yılda 3 bin öğrenciye 4 farklı branşta uzmanlar eşliğinde eğitim verilecek. Merkez; bilim ve teknoloji meraklılarının uğrak adresi olacak. Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle ulaşacak, geleceğin Türkiye’sini gençlerimizle inşa edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak; yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve ortak olmaya devam edeceğiz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, “Toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak için, yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kurduk. Ülkemizde bilimsel farkındalığı oluşturmak adına bu çok önemli bir işlev görüyor. Bugüne kadar büyük ölçekli 10 bilim merkezimizi bilim gönüllülerimizin hizmetine sunduk. 6 şehrimizde daha bilim merkezi kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde bugüne kadar 11 milyon vatandaşımızı ağırladık.” dedi.

BİLİM İNSANLARI KEŞFEDİLECEK

Bugüne kadar ilçelerde kurulan bilim merkezlerinde 775 binin üzerinde öğrenciyi ağırladıklarını hatırlatan Bakan Kacır, “Bugün de 14. bilim merkezimizi İstanbul Çekmeköy’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Astronomi, uzay ve havacılıkla birlikte doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji gibi alanlarında hazırladığımız atölyelerde gençlerimiz bilim ve teknolojiyle erken yaştan itibaren yolculuğa çıkacak. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını da bu merkezlerimizde keşfedeceğiz. Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireylere bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ulaşılır kılacağız.” ifadesini kullandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ YOLCULUĞU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Çekmeköy’de böyle bir bilim merkezinin kurulmasından heyecan ve mutluluk duyduklarını söyleyen Bakan Kacır, “Tüm bu gayretlerimiz, gözlem yapan, merak eden, merakının peşinden koşan, karşılaşacağı problemlere bilimsel çözümler üretebilen bireyler yetiştirebilmek için bilim ve teknoloji yolculuğunda, gençlerimizin yanında olmaya, onlarla birlikte yol yürümeye devam ediyor olacağız. Türkiye Yüzyılının kapılarını; gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik dünyasına yönelik heyecanı ve motivasyonuyla aralıyoruz. Çünkü bizler; gençlerimizi, fikirleriyle, cesaretleriyle ve kararlılıklarıyla ülkemizi geleceğe taşıyabilecek vizyoner bireyler olarak görüyoruz.” dedi.

“GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ GENÇLERİMİZDE İNŞA EDECEĞİZ”

Güçlü ve “Tam Bağımsız Türkiye” için, Milli Teknoloji Hamlesinin başarıyla gerçekleştirilebilmesinde, ellerindeki en büyük gücün gençler olduğunu belirten Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizle ulaşacak hedefler, geleceğin Türkiye’sini gençlerimizle inşa edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak; yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve ortak olmaya devam edeceğiz. Yurdumuzun dört bir yanında bilim ve teknoloji yolculuğumuzu sürdüreceğiz.” diye konuştu.

BİLİMSEL KONULARDA FARKINDALIK

450 metrekare alana inşa edilen Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi’nde, öğrencilere; Astronomi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Tasarım Atölyesi’nde bilimsel konularda farkındalık kazanırken, sosyal yönlerini de geliştirme imkanı bulacak.

4 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Haftanın 7 günü alanında uzman hocalar eşliğinde 4 farklı branşta ders verilecek olan merkezde her branş için ayrı bir derslik hazırlanacak. Yıl boyunca devam edecek olan eğitimler ile birlikte yılda 3 bin öğrenciye eğitim verilecek.

HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Bilim merkezi; gelişmiş müfredatı zengin eğitim içeriği ve yeni nesil eğitim sistemini destekleyen metodolojisi ile etkileşimli eğitim alanında model merkezlerden birisi olacak. Atölyelerde eğitim alan öğrenciler; kendi roketlerini tasarlamadan uçurmaya, teleskop kullanım eğitimlerinde kendi teleskoplarını tasarlamaya, robotik tasarımdan 3 boyutlu sanal gerçeklik aktivitelerine kadar birbirinden çeşitli ders konuları ile hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı yakalayacak.