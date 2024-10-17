Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Çakır Çifter'in yürütücülüğünü üstlendiği "Bilimin Kamusal İletişimi" isimli TÜBİTAK 1001 projesi ile KOÜ akademisyenlerinin yaptığı bilimsel çalışmalar haber hikayelerine dönüştürülüyor.

BURSA (İGFA) – Kocaeli Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Bilimin Kamusal İletişimi" isimli TÜBİTAK 1001 projesi ile KOÜ akademisyenlerinin yaptığı bilimsel çalışmalar haber hikayelerine dönüştürülüyor.

Bu kapsamda Bursada Bugün haber sitesi editörü Sibel Öztopçu akademisyenler ile online toplantıda deneyimlerini paylaşarak makalelerin nasıl haberleştirilebileceği konusu üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Toplumun bilime olan merakını canlı tutmak, bilim kültürünün yayılmasına katkı sağlamak amacıyla 2022 yılının güz döneminde TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına başvuran Kocaeli Üniversitesi ile Giresun Üniversitesi, Bilimin Kamusal İletişimi (bil-ki) isimli bir haber sitesi çalışmalarına başladı.

Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışma ile bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmanın en kolay yolunu bulmak hedefleniyor. Bu nedenle; Kocaeli Üniversitesi ile Giresun Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri farklı haber sitelerinde editörlük yapan gazetecilerle bir araya gelerek makalelerin nasıl haberleştirilebileceği konusu üzerine tartışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Bursada Bugün Editörü Sibel Öztopçu ile çevrimiçi toplantı yapan proje gönüllüleri çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak makaleleri haberleştirdi.