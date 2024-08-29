Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Temmuz ayı verilerine göre bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10 artış gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Yıllık yüzde 61,77, aylık ise yüzde 4,00 oranında artış kaydedilen endekslerde H-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 56,51 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 56,51 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 artış gerçekleşti.