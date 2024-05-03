Türkiye’nin istihdam platformu Eleman.net, 2022 yılında başlattığı Meslek ve Maaş Rehberi projesiyle mesleklerle ilgili doğru ve güncel bir başvuru kaynağı oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen istihdam platformu Eleman.net’in sunduğu Meslek ve Maaş Rehberi mesleklerin tanımı, istihdam alanları ve değişen maaş seviyeleri konusunda kapsamlı bir içerik sunuyor. Rehber sayesinde kullanıcılar işveren beklentilerini gözlemleyebilirken, ilgili meslekteki maaşın 8 yıllık verisini ve şehirlere göre değişimini de inceleyebiliyorlar.

“Meslekleri keşfet, güncel maaş bilgilerini öğren!” mottosuyla yayımladıkları Meslek ve Maaş Rehberi’ne ilişkin Eleman.net CEO’su Levent Dicle, "Tecrübe ve verilerimiz ışığında oluşturduğumuz Meslek ve Maaş Rehberi, çalışanların kariyer tercihlerinde daha bilinçli hamleler yapmasına yol gösteriyor. Tercih ettikleri mesleğin yıllar içindeki maaş değişimini, işveren beklentilerini ve istihdam durumunu görebiliyorlar. Şehirlere göre maaş değişimi de bilerek, yaşamlarını sürdürecekleri şehir tercihinde dahi bulunabiliyorlar. Rehberimiz istihdamın doğru şekillenmesine hizmet ederken, çalışanlara geleceklerini gerçek zeminde tasarlama imkânı sağlıyor" dedi. ,

ŞEHİRLERE GÖRE MAAŞ DEĞİŞİMİ DE GÖSTERİYOR

Meslek ve Maaş Rehberi, maaş verilerinin yalnızca günümüzdeki tutarını değil, 8 yıllık verisini de gösteriyor. Kullanıcılar da bu sayede mesleğin geleceğine dair çıkarımda bulunabiliyor. Ayrıca, bir mesleğin şehirlere göre maaş aralığı da rehberde görülebiliyor. Bu yönüyle de Eleman.net Meslek ve Maaş Rehberi benzerlerinden ayrışıyor.

Son 6 aylık maaş verilerini içeren Meslek ve Maaş Rehberi’nde, toplanan vergiler ve asgari ücret zammı dönemlerindeki ortalama zam aralıkları da güncelleniyor.