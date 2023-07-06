Hatay Büyükşehir Belediyesi, enkaz ayrıştırmasının caddelerde ve enkaz sahasında yapılmasının, Hatay’ın zorlukla işlevini sürdüren ve yeni yapılan altyapısına da zarar verdiğini ve ciddi hasarlar oluşmaya başladığını kaydetti.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depreminin ardından büyük yıkım yaşanan ilde bilinçsiz şekilde kaldırılan enkazlar ile birlikte altyapı ve üstyapıda ciddi sorunların yaşandığına dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediyesi, enkazlar kaldırılırken moloz-demir ayrıştırma işlemlerinin döküm sahalarında değil, enkaz alanında veya enkazın bulunduğu sokak ve caddelerde yapıldığını vurguladı.

Büyükşehir yetkilileri, yıkım ve moloz ayrıştırma çalışmaları esnasında gereken önlemler alınmadığını belirterek, "İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun yanı sıra şehrin ulaşımını ve trafiğini etkileyen ana arterler ve caddeler üzerinde yapılan moloz-demir ayrıştırma çalışmaları esnasında asfalt yüzeyi tahrip edilmekte ve yer yer büyük çukurlar oluşmaktadır. Ayrıştırma için kullanılan iş makinalarının darbeleri yüzünden ana arterlerdeki yol, su, kanalizasyon, doğalgaz elektrik vb. altyapılar kullanılamaz hale gelmektedir. Yapılan bu özensiz çalışmalar; tüm kamu kurumu ve kuruluşlara büyük maddi külfetler getirirken trafik güvenliğini tehlikeye atmanın yanı sıra, zaten depremden dolayı yaşamları oldukça zorlaşan vatandaşlarımızın ulaşım, su, elektrik doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara erişimlerine engel olmaktadır" diye konuştu.

Yasalara uygun olmayan şekilde yapılan moloz kaldırma çalışmalarının Hatay'da eziyete dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bilinçsiz bir şekilde yapılan, Hatay’ın altyapı, üstyapı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen enkaz çalışmalarının daha düzenli ve bilinçli bir şekilde yapılmasını için yetkilileri bu konuya hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.