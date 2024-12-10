HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, yapay zekanın bilişim ekonomisinde şirketler için devrim niteliğinde değişiklikler yarattığının altını çizerek, yapay zekanın iş gücü optimizasyonuna katkısının da oldukça büyük olduğunu ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşüm sayesinde yapay zekanın, şirketlerin iş yapma şekillerini köklü bir şekilde değiştirdiğini vurgulayan HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, “Bu değişim, bilişim ekonomisini de şekillendiriyor. Yapay zekanın şirketler üzerindeki etkisi, üretkenlik artışı, maliyet düşüşü, müşteri deneyimi iyileştirmesi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkması gibi pek çok önemli alanda kendini gösteriyor. Ancak, bu teknolojinin güvenli ve etik bir şekilde kullanılması da büyük bir önem taşıyor. Şirketlerin, yapay zekayı doğru stratejilerle entegre etmeleri, rekabet avantajı elde etmelerini sağlarken, hem de sürdürülebilir bir büyüme sürecine katkı sunuyor.” dedi.

Şirketlerin operasyonel maliyetlerini düşürüp, verimliliği artırıyor

Yapay zekanın, veri analizi ve işlem hızını önemli ölçüde artırarak şirketlerin verimliliğini yükselttiğini de sözlerine ekleyen Güneş, “Yapay zeka özellikle büyük veri analizi, şirketlerin pazar trendlerini daha doğru bir şekilde tahmin etmelerine ve daha hızlı karar almalarına olanak tanırken;zaman alıcı ve tekrarlayan işlerin otomatikleştirilmesini sağlıyor. Örneğin, müşteri hizmetleri alanında chat botlar ve sanal asistanlar, insan iş gücünü tamamlayarak daha hızlı ve etkili bir hizmet sunuyor. Bu da şirketlerin operasyonel maliyetlerini düşürüp, verimliliği artırıyor.

İş gücü optimizasyonuna da katkısı oldukça büyük

Yapay zeka, manuel işlerin otomatikleştirilmesi ile iş gücü ihtiyacını azaltırken, çalışanların daha stratejik işlerde zaman harcamalarını sağlıyor. Bu sayede şirketler, operasyonel maliyetleri düşürürken, insan kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca, yapay zeka tabanlı süreçler, enerji ve malzeme gibi kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu tür verimlilik artışları, şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıyor.