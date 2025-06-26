2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları meb.gov.tr'de açıklandı. Bölge sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atamaları, 30 Haziran'da başlayacak.ANKARA (İGFA) - 2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre bölge sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacağı bildirildi..

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