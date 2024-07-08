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Sonuçlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz .

Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. ANKARA (İGFA) - BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

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